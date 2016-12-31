Константин Слыщенко провел встречу с секретарями первичных отделений Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия»

31.12.2016 00:06:45 (GMT+12)

Депутат Государственной думы Константин Слыщенко провел встречу с секретарями первичных отделений Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия». Мероприятие прошло в рамках региональной недели, в ходе которой парламентарий ведет работу непосредственно в Камчатском крае.



В совещании приняли участие глава краевого центра,региональный координатор проекта партии «Управдом»Виталий Иваненко, секретарь городского отделения «Единой России», депутат Гордумы Андрей Воровский.

Прежде всего, Слыщенко поделился впечатлениями о своей поездке в Мильковский муниципальный район, отметив, что территория стремительно строится и развивается, причем, в непростой экономической ситуации, что, конечно, не может не радовать.



Депутат также подвел итоги уходящего года, напомнив единороссам знаменательные этапы деятельности регионального отделения партии. В первую очередь, это предварительное голосование, которое прошло по всей стране 22 мая. И, соответственно, выборы 18 сентября. «Камчатские партийцы показали хороший результат, вследствие чего теперь у нас в Госдуме два депутата, квалифицированное большинство в составе камчатского парламента и в органах местного самоуправления», - подчеркнул Слыщенко.



В ходе заседания была поднята актуальная партийная тема, которую озвучил Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию. Об этом партийцам рассказал Виталий Иваненко. Глава города напомнил, что с 2017 года начинают работать новые проекты партии «Единая Россия»: «Наш двор», «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».



«Одна из последних партийных инициатив, озвученная президентом, - создание в стране комплексной программы, направленной на благоустройство административных центров субъектов Российской Федерации и благоустройство малых городов. Камчатка попадает в обе эти программы. Уже состоялись парламентские слушания, которые проводила фракция «Единой России» в Госдуме. Согласно программе, средства в регионы должны поступить до 1 марта 2017 года. 70% от этой суммы должно быть направлены на благоустройство дворовых территорий, и 30% – на обустройство одного общегородского социально-значимого объекта. При этом проекты будут реализовываться на условиях софинансирования», - сказал Иваненко.



Как отметил Виталий Иваненко, смысл заключается в том, что все предложенные регионом проекты станут результатом широкого обсуждения с общественностью. Краевой парламент и Городская дума разработают соответствующие региональную и городскую программы-дорожные карты, рассчитанные на пятилетний срок реализации.



«Фактически более пяти лет будет работать программа, подтвержденная финансами. Это, в том числе, позволит насытить практическими действиями жизнь первичных отделений партии, которые могут активно включиться в эту работу, обсуждать предложения жителей на своих заседаниях.То есть, самое важное – активно включиться в процесс, получить максимальный отклик от людей и вовремя сформировать необходимый пакет документов», - сказал Виталий Иваненко.



В завершении встречи депутат Госдумы Константин Слыщенко напомнил секретарям первичек, что в 2017 году в Петропавловске-Камчатском состоятся выборы депутатов Городской думы, и у них есть все шансы проявить себя при условии серьезной целеустремленной работы.



«Считаю важным, чтобы с каждыми новыми выборами происходило обновление депутатского состава, чтобы появлялись новые люди со свежим взглядом и свежими идеями. Но чтобы достигнуть успеха, нужно очень много работать с людьми, постоянно повышать свой уровень знаний. Если есть такое рвение и желание, то окружающие люди – потенциальные избиратели это обязательно заметят и оценят», - заключил Константин Слыщенко.