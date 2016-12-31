Виталий Иваненко поздравил горожан с Новым годом

31.12.2016 00:06:46 (GMT+12)

Уважаемые горожане и гости Петропавловска-Камчатского!



Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством!



Совсем немного времени остаётся до конца 2016 года. Это был непростой, но интересный, отмеченный множеством замечательных событий год, полный новых свершений и побед.



Он запомнится нам как год реализации важных социальных проектов. В Петропавловске шло строительство новых дорог и жилых микрорайонов, благоустраивались дворы и ремонтировались городские улицы. Нет сомнений, что в 2017 году нас ждут новые успехи и достижения, которые будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Города воинской славы – Петропавловска-Камчатского.



Дорогие друзья! Новый год – время исполнения желаний и светлых надежд. Пусть новый 2017 год принесет перемены к лучшему в жизнь каждого из вас, пусть в семьях царит взаимопонимание, поддержка и благополучие. От души желаю всем в наступающем году крепкого здоровья, ярких впечатлений и эмоций, больше поводов для оптимизма, а также воплощения в жизнь всех добрых начинаний! С праздником!



С наилучшими пожеланиями,

Виталий ИВАНЕНКО,

Глава Петропавловск-Камчатского

городского округа.