Андрей Копылов поздравил Виталия Иваненко со вступлением в должность градоначальника краевой столицы

31.12.2016 00:06:44 (GMT+12)
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края, руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в краевом парламенте Андрей Копылов поздравил Виталия Иваненко со вступлением в должность главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Торжественная церемония инаугурации состоялась 30 декабря.
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5394
Первый вице-спикер пожелал Иваненко успехов на посту градоначальника. «Вам сегодня вручены ключи от нашего любимого города. Выбор этот не случайный, справедливый. Значит своими способностями и профессионализмом смогли доказать, что вы именно тот человек, который необходим нашему Петропавловску-Камчатскому. Безусловно, у вас есть планы и мечты, связанные с преображением нашей краевой столицы. Хочу пожелать, чтобы все они воплотились в жизнь», - сказал Андрей Копылов. Он также вручил Иваненко приветственный адрес от спикера краевого парламента Валерия Раенко. В нем, в частности, говорится: «Люди ждут от Вас решительных действий в сферах ЖКХ и благоустройства, создании комфортной среды для горожан и благоприятных условий для бизнеса. Жители Петропавловска-Камчатского заслуживают, чтобы во главе столицы края встал добросовестный, ответственный, энергичный и глубоко порядочный руководитель, для которого на первом месте интересы и потребности людей. Задача главы городского округа – чтобы гостей встречал чистый, уютный и комфортный город, которым искренне гордится каждый его житель и каждая семья. От всей души желаю успехов и вдохновения в этой работе. Пусть твердой опорой всегда будет надежная команда соратников по Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и верных единомышленников, поддержка избирателей и горожан!»
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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