Владимир Илюхин поздравил Виталия Иваненко с вступлением в должность Главы Петропавловска-Камчатского

31.12.2016 00:06:47 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5394



Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил Виталия Иваненко с официальным вступлением в должность Главы Петропавловска-Камчатского. Инаугурация высшего должностного лица городского округа прошла сегодня, 30 декабря, в здании администрации краевого центра.



В рамках инаугурации Виталий Иваненко озвучил текст Присяги, поклявшись честно, добросовестно и справедливо исполнять свои обязанности, прилагать все свои способности на благо жителей города, строго соблюдая законы, действующие на территории Российской Федерации, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу. В торжественной обстановке Виталию Иваненко был вручён символический ключ от города и должностной знак отличия Главы Петропавловска-Камчатского.



«Сегодня, накануне Нового года, вы вступили в должность Главы города Петропавловска-Камчатского - города-труженика, города с замечательной историей. Но вместе со всеми атрибутами власти на ваши плечи опустилась и очень большая ответственность за судьбу краевой столицы и её жителей. Я хочу вам пожелать мудрости, решительности, последовательности в принятии решений и их выполнении на благо горожан, - сказал Владимир Илюхин. – Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, на поддержку Правительства Камчатского края!»



Решение об избрании Виталия Иваненко на должность Главы Петропавловска-Камчатского принято депутатским корпусом Городской Думы 27 декабря. На открытом голосовании его кандидатура была поддержана единогласно.



С вступлением Виталия Иваненко в новую должность в Петропавловске-Камчатском возвращён принцип единоначалия власти, когда Глава города является не только высшим должностным лицом муниципального образования, но и руководит местной администрацией. Согласно Уставу города, срок полномочий избранного Главы - 5 лет.



Биография:



Виталий Юрьевич Иваненко родился 3 мая 1977 года в городе Светлогорске Гомельской области Белоруссии. В июне 1991 года переехал на постоянное место жительства на Камчатку. Имеет два высших образования. В 1997 году по окончании Камчатского государственного педагогического института ему присвоена квалификация «учитель истории», в 2002 году по окончании Дальневосточного государственного технического университета - квалификация «юрист».



Трудовую деятельность начал в 1996 году методистом Камчатского финансово-коммерческого колледжа. В разные годы работал заведующим отделом маркетинга в Камчатском кооперативном техникуме, заместителем директора по общим вопросам филиала ДВГТУ в г. Петропавловске-Камчатском, начальником корпоративного отдела в ОАО «Единая городская недвижимость». В ноябре 2012 года был избран заместителем председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, в ноябре 2014 года – назначен заместителем Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. В феврале 2015 года был назначен первым заместителем Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. С 26 октября 2016 года временно исполнял полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Женат, воспитывает четверых детей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.