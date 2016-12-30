Срочно в номер: экипажи Ил-38 отработали поиск субмарин на Камчатке под прикрытием истребителей МиГ-31

30.12.2016 23:06:57 (GMT+12)

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиации Тихоокеанского флота отработали поиск субмарин условного противника на Камчатке под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель пресс-службы Восточного военного округа Владимир Матвеев.



"Экипажам истребительной эскадрильи МиГ-31 была поставлена задача осуществить прикрытие самолетов Ил-38 противолодочной авиации, выполнявшим поиск подводных лодок условного противника", - сказал он.



По его словам, во время учебных полетов экипажи МиГ-31 отрабатывали элементы "прочесывания" заданных районов, а также захват и уничтожение условного противника. Полеты выполнялись как в дневное, так и в ночное время.



"Всего за летную смену летчиками-истребителями было выполнено более десятка тренировочных вылетов", - уточнил Матвеев.



(ТАСС).

