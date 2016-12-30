Срочно в номер: волны высотой до 10 метров ожидаются у побережья Камчатки

30.12.2016 17:19:35 (GMT+12)
Штормовые волны высотой 8-10 метров ожидаются у берегов Камчатки в акватории Тихого океана и Берингова моря. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"30 и 31 декабря в Тихом океане и в акватории Берингова моря сохранится опасное волнение высотой 8-10 метров. В зону штормового воздействия попадает Алеутский муниципальный район", - говорится в сообщении.
Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. Спасатели готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
Алеутский район Камчатки включает в себя Командорские острова, на которых расположен единственный населенный пункт - село Никольское. В нем проживают немногим более 700 человек.
(ТАСС).
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