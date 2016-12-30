На Камчатке официально открыта первая ледовая переправа

30.12.2016 17:16:34 (GMT+12)

На Камчатке официально открыта первая ледовая переправа на автодороге Мильково – Усть-Камчатск, подъезд к селу Лазо. В связи с понижением температуры воздуха и достаточной толщиной льда на водоёме, переправа официально запущена в эксплуатацию для передвижения автотранспорта с ограничением по массе до 10 тонн. Толщина льда на переправе составляет 52 сантиметра. Данная ледовая переправа соединяет два населенных пункта Мильково и Лазо. Длина ледовой дороги составляет 207 метров. Она оборудована аварийно-спасательным имуществом (кругами, баграми, страховочными канатами), светоотражателями. На подъезде к ней установлены информационные щиты с правилами переезда через нее, дорожными знаками (ограничение массы, максимальной скорости, минимальной дистанции).



В Камчатском крае в 2016-2017 годах будут открыты еще 4 ледовые дороги:



- через р. Пенжина, автодороги Каменское-Манилы;

- через реку Тигиль, автодороги Анавгай-Палана;

- ледовая переправа на автодороге Мильково-Усть-Камчатск, подъезд к поселку «Таежный»;

- ледовая переправа через бухту Скрытная.



Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» еще раз напоминает основные правила переезда через ледяную дорогу:



- дверцы транспортных средств должны быть открыты;

- ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты;

- скорость движения по переправе не более 20 км. в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров.



Запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу. Движение пешеходов по переправе разрешается только по специальным дорожкам, проложенным по бокам полосы движения и обозначенным вехами.



На переправах запрещается: пробивать лунки для рыбной ловли, переезжать переправу в неогражденных и неохраняемых местах.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.



