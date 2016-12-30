30.12.2016 17:16:34 (GMT+12)
На Камчатке официально открыта первая ледовая переправа на автодороге Мильково – Усть-Камчатск, подъезд к селу Лазо. В связи с понижением температуры воздуха и достаточной толщиной льда на водоёме, переправа официально запущена в эксплуатацию для передвижения автотранспорта с ограничением по массе до 10 тонн. Толщина льда на переправе составляет 52 сантиметра. Данная ледовая переправа соединяет два населенных пункта Мильково и Лазо. Длина ледовой дороги составляет 207 метров. Она оборудована аварийно-спасательным имуществом (кругами, баграми, страховочными канатами), светоотражателями. На подъезде к ней установлены информационные щиты с правилами переезда через нее, дорожными знаками (ограничение массы, максимальной скорости, минимальной дистанции).
В Камчатском крае в 2016-2017 годах будут открыты еще 4 ледовые дороги:
- через р. Пенжина, автодороги Каменское-Манилы;
- через реку Тигиль, автодороги Анавгай-Палана;
- ледовая переправа на автодороге Мильково-Усть-Камчатск, подъезд к поселку «Таежный»;
- ледовая переправа через бухту Скрытная.
Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» еще раз напоминает основные правила переезда через ледяную дорогу:
- дверцы транспортных средств должны быть открыты;
- ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты;
- скорость движения по переправе не более 20 км. в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров.
Запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу. Движение пешеходов по переправе разрешается только по специальным дорожкам, проложенным по бокам полосы движения и обозначенным вехами.
На переправах запрещается: пробивать лунки для рыбной ловли, переезжать переправу в неогражденных и неохраняемых местах.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+