Задержан грабитель

30.12.2016 16:35:13 (GMT+12)

Накануне сотрудники уголовного розыска полиции Петропавловска-Камчатского задержали 28-летнего жителя Иркутской области, совершившего открытое хищение двух сотовых телефонов у 38-летнего жителя краевого центра.



Инцидент произошел еще в ноябре около одного из жилых домов на ул. Пограничная в Петропавловске-Камчатском. Злоумышленник подошел к компании мужчин, вступил с одним из них в разговор и спровоцировал ссору, переросшую в потасовку. В ходе конфликта незнакомец нанес сопернику несколько ударов, от которых потерпевший упал. Пока пострадавший лежал на земле, он чувствовал, что злоумышленник проверяет его карманы, но сопротивления напавшему оказать не смог.



Свидетели драки помощи своему знакомому не оказали, даже став свидетелями, что злоумышленник похитил у него два телефона. О случившемся в правоохранительные органы потерпевший не заявил.



Информацию о совершенном преступлении сотрудники уголовного розыска получили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, установили личность подозреваемого, а вчера задержали злоумышленника. Им оказался прописанный в г. Иркутске гражданин, приехавший на полуостров на заработки.



Узнав от оперативников, что грабитель задержан, потерпевший написал в полицию заявление с просьбой привлечь его к уголовной ответственности.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж», задержанный находится в изоляторе временного содержания.



Пресс-служба УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому

