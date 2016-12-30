Полицейский Дед Мороз желает участникам дорожного движения безаварийного Нового года

30.12.2016 16:33:53 (GMT+12)

Сотрудники ГИБДД провели на выезде из Петропавловска-Камчатского традиционную предновогоднюю акцию. Автоинспекторы и полицейский Дед Мороз поздравили автомобилистов с наступающим праздником.



Для сотрудников ГИБДД это возможность позитивно и ненавязчиво напомнить о дорожной безопасности горожанам, которые часто в предновогодней суете ведут себя беспечно. Ведь чтобы новый год оказался счастливым для всех, каждый должен соблюдать дорожные правила.



О том, что на дороге нужно вести себя хорошо, знает каждый ребёнок. Автоинспекторы поздравляют всех своих юных помощников из отрядов ЮИД. Кроме того, в преддверии нового года сотрудники ГИБДД навестили воспитанников Детского дома №3, а полицейский Дед Мороз передал для них небольшие новогодние подарки. Не забыл сказочный Дедушка и о детях автоинспекторов. Пока их мамы и папы в усиленном режиме несут службу на дорогах края, Дед Мороз навестил ребят и поздравил их с Новым годом.



Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют жителей края с наступающим Новым годом и желают всем счастья, благополучия, крепкого здоровья и удачи на дорогах. Пусть наступающий год будет безаварийным!



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

