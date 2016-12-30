На Камчатке прокуратура уличила начальника уголовно-исполнительной инспекции в служебном подлоге

30.12.2016 16:31:36 (GMT+12)



Прокуратура Соболевского района Камчатского края в ноябре провела проверку состояния законности в деятельности филиала по Усть-Большерецкому и Соболевскому районам ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому краю с дислокацией в с. Усть-Большерецк (далее – Инспекция, уголовно-исполнительная инспекция).



Проверялась организация исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества, в отношении лиц, проживающих на территории Соболевского района и состоящих на учете Инспекции.



При проверке личного дела одного из осужденных установлено следующее, что на учете Инспекции состоит гражданин, осужденный в мае 2013 года к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.



С июля по декабрь 2015 года начальник Инспекции умышленно, не желая утруждать себя работой, самостоятельно изготовил официальные документы – предупреждение об отмене условного осуждения, в которые внес заведомо ложные сведения.



В частности, он подготовил справки о проверках осужденного по месту жительства лично с участием участковых уполномоченных отдела полиции, о проведении с ним бесед, а также сделал от имени подопечного запись «Настоящее предупреждение мне объявлено» и расписался за него.

На основании этих подложных документов начальник Инспекции направил в суд представление о продлении осужденному испытательного срока.



Фактически же осужденного он не посещал, в инспекцию не вызывал и никаких писем в отдел полиции не направлял.

Тем самым, в нарушение статей 16, 187 и 188 Уголовно-исполнительного кодекса РФ Инспектор самоустранился от контроля за осужденными, проживающими на территории района, что повлекло неисполнение целей уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также наступление общественно опасных последствий в виде нарушения прав осужденного.



Получив данные, указывающие на наличие в действиях начальника Инспекции признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), прокурор вынес соответствующее постановление и направил материалы проверки в следственные органы.



По результатам их рассмотрения 28 декабря 2016 г. Усть-Большерецкий МСО СУ СК России по Камчатскому краю возбудил в отношении начальника Инспекции уголовное дело по указанной статье.

Ход и результаты расследования находятся на контроле.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



