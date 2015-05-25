Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН по факту подделки официального документа на осужденного

30.12.2016 12:10:37 (GMT+12)
Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника филиала по Усть-Большерецкому и Соболевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому краю, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия подозреваемый в период с 25.05.2015 по 01.12.2015 в целях искусственного повышения показателей служебной деятельности изготовил официальные документы – предупреждения об отмене условного осуждения, в который внес заведомо ложные сведения о том, что он якобы посещал по месту проживания и вызывал для бесед одного из осужденных, проживающего на подведомственной территории. При этом в одном из предупреждений злоумышленник самостоятельно выполнил подпись от имени осужденного. Подложные документы подозреваемый направил в суд с представлением о продлении условно осужденному испытательного срока на 1 месяц.
Заведомо ложные сведения выявлены в суде в ходе рассмотрения с участием прокурора представления о продлении испытательного срока.
Поводом для возбуждения уголовного дела явилось постановление прокурора о направлении материалов прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование продолжается.
Дмитрий ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления
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