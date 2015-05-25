Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН по факту подделки официального документа на осужденного

30.12.2016 12:10:37 (GMT+12)

Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника филиала по Усть-Большерецкому и Соболевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому краю, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия подозреваемый в период с 25.05.2015 по 01.12.2015 в целях искусственного повышения показателей служебной деятельности изготовил официальные документы – предупреждения об отмене условного осуждения, в который внес заведомо ложные сведения о том, что он якобы посещал по месту проживания и вызывал для бесед одного из осужденных, проживающего на подведомственной территории. При этом в одном из предупреждений злоумышленник самостоятельно выполнил подпись от имени осужденного. Подложные документы подозреваемый направил в суд с представлением о продлении условно осужденному испытательного срока на 1 месяц.
Заведомо ложные сведения выявлены в суде в ходе рассмотрения с участием прокурора представления о продлении испытательного срока.

Поводом для возбуждения уголовного дела явилось постановление прокурора о направлении материалов прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование продолжается.

Дмитрий ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page