Сотрудниками уголовного розыска задержана подозреваемая в организации занятия проституцией

30.12.2016 12:04:04 (GMT+12)

Следователем УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Обвинение в совершении преступления будет предъявлено 37-летней жительнице Петропавловска-Камчатского.



Установлено, что она разработала схему незаконного бизнеса по оказанию интимных услуг сексуального характера, подбирала девушек, находила клиентов. В течение двух лет под ее руководством трудились не менее шести девушек. Все они приезжали на полуостров из других регионов (Приморский край, Новосибирская область). Объявления о поиске клиентов и работниц она размещала в бесплатных рекламных газетах. По установленному прейскуранту час интимного «знакомства» стоил от четырех до пяти тысяч рублей.



Накануне злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Камчатскому краю.

В рамках расследования уголовного дела подозреваемая находится под подпиской о невыезде.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

