Срочно в номер: вновь избранный глава Петропавловск-Камчатского городского округа вступил в должность

30.12.2016 11:44:06 (GMT+12)

30 декабря в Городской Думе прошла церемония вступления в должность главы городского округа. На церемонии присутствовали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова, депутат ГосДумы от Камчатки Константин Слыщенко, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, Почетные граждане Петропавловска и представители общественности.



Председатель комиссии по выборам главы Петропавловск-Камчатского городского округа, председатель Городской Думы Петропавловска Сергей Смирнов, зачитал решение Думы об избрании Иваненко Виталия Юрьевича Главой Петропавловск-Камчатского городского округа.



Согласно Уставу города днем вступления главы городского округа в должность считается день публичного принятия им торжественной присяги. Избранный глава произнес слова присяги и подписал свое первое Постановление о вступлении в должность главы Петропавловск-Камчатского городского округа, после чего Сергей Смирнов вручил новому главе символы городской власти: Должностной знак главы Петропавловск-Камчатского городского округа, являющийся символом единоначалия главы городского округа как высшего должностного лица городского округа, органа местного самоуправления, а так же символический ключ от города Петропавловска-Камчатского.



В ходе церемонии глава принимал поздравления и пожелания от гостей торжества.



Таким образом, Виталий Юрьевич Иваненко с 30 декабря 2016 года приступил к исполнению обязанностей главы Петропавловск-Камчатского городского округа.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в информационный отдел аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.





