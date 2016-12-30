Камчатский гороскоп, 30 декабря - 1 января

30.12.2016 10:18:45 (GMT+12)

На стыке двух лет прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



В пятницу, в канун Нового года лучше уделить внимание практической стороне замыслов, уточнить сценарии, отладить программы. Не стоит пассивно ждать волшебства, кое-что можно заранее подготовить, проверить, сделать своими руками. Хорошо заняться организационной частью мероприятий, уборкой и реконструкцией, распределением обязанностей и зон ответственности. Желательно действовать в заданных границах, оригинальные идеи проверить на выполнимость.



На границе Старого и Нового года, в субботу, будет важен баланс официоза и неформальности: дозволено все, но в рамках заданного сценария. Диктовать правила поведения может лимит времени, комплекс традиций и ритуалов, необходимость помнить о профессиональном или ином режиме, о канонах стиля. Формируя компанию, стоит отдать предпочтение обществу старых друзей, «разбавив» традиционный состав новыми лицами.



В воскресенье хорошо опираться на толерантность, дружелюбие, великодушие, чувство меры, день дает отличный повод для гармонизации супружеских и любовных отношений, для возобновления приятных знакомств. Не стоит откладывать момент примирения, благородный жест, вручение подарка, награды. Общество старых друзей, бывших коллег и партнеров может оказаться предпочтительнее новой компании.



Опасное место для водителей и пешеходов — лорога на Малую Лагерную.



Рейтинг дней: 4-.



Дни благоприятны для жителей улиц Ленинской, Советской, Набережной, Озерновской Косы, Капитана Драбкина, Капитана Беляева, Океанской, районов КП — АЗС, Звездная — Горизонт-Север, ЖБФ — СРВ, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 — 31 км (в Елизове), поселка Усть-Камчатск, села Усть-Хайрюзово, Вилючинска, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.