Сергей Смирнов поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с наступающим Новым годом и Рождеством!

30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)

Сергей Смирнов поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с наступающим Новым годом и Рождеством!



Это самые долгожданные, светлые и добрые праздники, которые мы встречаем с особым ожиданием волшебства, с надеждой на перемены к лучшему и верой в исполнение намеченных целей.



Провожая уходящий год, мы традиционно подводим итоги и строим планы на будущее. В 2016 году органами представительной власти местного самоуправления было много сделано во всех сферах жизни города. Безусловно, эти достижения результат общей плодотворной и напряженной работы при активном участии жителей Петропавловска, ведь все мы хотим видеть наш город красивым и уютным, комфортным и чистым.



Мы благодарны всем, кто занимал и занимает активную жизненную позицию, кто славно потрудился во благо городского округа, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие Петропавловска. Спасибо за помощь и поддержку, которые вы оказывали нам в решении проблем, за трудолюбие и оптимизм, за все, что сумели сделать вместе. Уверены, что для решения предстоящих задач у нас с вами хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.

В канун Нового года желаем, чтобы сбылись ваши мечты и надежды. Путь новый год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас, согревает даже в самые трудные минуты. Крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, мира и добра вам, уважаемые жители Петропавловска-Камчатского - Города воинской славы!



С Новым годом и Рождеством!



Сергей СМИРНОВ,

Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

