30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)
Сергей Смирнов поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с наступающим Новым годом и Рождеством!
Это самые долгожданные, светлые и добрые праздники, которые мы встречаем с особым ожиданием волшебства, с надеждой на перемены к лучшему и верой в исполнение намеченных целей.
Провожая уходящий год, мы традиционно подводим итоги и строим планы на будущее. В 2016 году органами представительной власти местного самоуправления было много сделано во всех сферах жизни города. Безусловно, эти достижения результат общей плодотворной и напряженной работы при активном участии жителей Петропавловска, ведь все мы хотим видеть наш город красивым и уютным, комфортным и чистым.
Мы благодарны всем, кто занимал и занимает активную жизненную позицию, кто славно потрудился во благо городского округа, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие Петропавловска. Спасибо за помощь и поддержку, которые вы оказывали нам в решении проблем, за трудолюбие и оптимизм, за все, что сумели сделать вместе. Уверены, что для решения предстоящих задач у нас с вами хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.
В канун Нового года желаем, чтобы сбылись ваши мечты и надежды. Путь новый год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас, согревает даже в самые трудные минуты. Крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, мира и добра вам, уважаемые жители Петропавловска-Камчатского - Города воинской славы!
С Новым годом и Рождеством!
Сергей СМИРНОВ,
Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+