Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Новым годом

30.12.2016 10:04:37 (GMT+12)
Дорогие земляки, уважаемые камчатцы!
Новый год – это всегда повод не только подвести итоги, но и поставить перед собой новые задачи и цели. Любые из которых можно решить, опираясь на веру в свои силы, на единство слова и дела, на уважение к своей стране и любовь к своей семье.
От всего сердца желаю, чтобы в Новом 2017 году благополучие, здоровье и любовь царили в Ваших семьях, чтобы мирным было небо и горячим сердце, тепла в доме, здоровья родным и близким.
Пусть Ваш успех всегда будет успехом России! Счастливого Нового года!
С уважением,
Ирина ЯРОВАЯ,
Заместитель Председателя
Государственной Думы,
Депутат от Камчатки
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+