Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Новым годом

30.12.2016 10:04:37 (GMT+12)

Дорогие земляки, уважаемые камчатцы!



Новый год – это всегда повод не только подвести итоги, но и поставить перед собой новые задачи и цели. Любые из которых можно решить, опираясь на веру в свои силы, на единство слова и дела, на уважение к своей стране и любовь к своей семье.



От всего сердца желаю, чтобы в Новом 2017 году благополучие, здоровье и любовь царили в Ваших семьях, чтобы мирным было небо и горячим сердце, тепла в доме, здоровья родным и близким.



Пусть Ваш успех всегда будет успехом России! Счастливого Нового года!



С уважением,

Ирина ЯРОВАЯ,

Заместитель Председателя

Государственной Думы,

Депутат от Камчатки



