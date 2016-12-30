Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Новым годом

30.12.2016 10:04:37 (GMT+12)

Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Новым годом

Дорогие земляки, уважаемые камчатцы!

Новый год – это всегда повод не только подвести итоги, но и поставить перед собой новые задачи и цели. Любые из которых можно решить, опираясь на веру в свои силы, на единство слова и дела, на уважение к своей стране и любовь к своей семье.

От всего сердца желаю, чтобы в Новом 2017 году благополучие, здоровье и любовь царили в Ваших семьях, чтобы мирным было небо и горячим сердце, тепла в доме, здоровья родным и близким.

Пусть Ваш успех всегда будет успехом России! Счастливого Нового года!

С уважением,
Ирина ЯРОВАЯ,
Заместитель Председателя
Государственной Думы,
Депутат от Камчатки                                 

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