Валерий Пономарев поздравил камчатцев с Новым годом

30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)
Дорогие камчатцы!
Поздравляю Вас с Новым 2017 годом! Пусть наступающий год станет лучше, чем уходящий. Пусть на сердце у вас будет теплее и радостнее. Пусть беды обойдут ваш дом стороной и тяжелые испытания пронесут мимо чашу свою.
Желаю Вам побольше улыбок и детского смеха, а также несокрушимого оптимизма, любви и согласия.
Добивайтесь своих, даже небольших побед, и оставайтесь при этом людьми с большой буквы. Неуклонно двигайтесь вперед, зная, что сквозь любое ненастье всегда пробьется солнце.
На Новый год всем хочется немного верить в чудеса, особенно на заснеженном морозном краешке земли – Камчатке. Так давайте попытаемся сделать их своими руками.
С уважением,
Валерий ПОНОМАРЕВ,
член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской федерации.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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