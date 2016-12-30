Валерий Пономарев поздравил камчатцев с Новым годом

30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)

Валерий Пономарев поздравил камчатцев с Новым годом

Дорогие камчатцы!

Поздравляю Вас с Новым 2017 годом! Пусть  наступающий год станет лучше, чем уходящий. Пусть на сердце у вас будет теплее и радостнее. Пусть беды обойдут ваш дом стороной и тяжелые испытания пронесут мимо чашу свою.
Желаю Вам  побольше улыбок и детского смеха, а также несокрушимого оптимизма, любви и согласия.

Добивайтесь своих, даже небольших побед, и оставайтесь при этом людьми с большой буквы. Неуклонно двигайтесь вперед, зная, что сквозь любое ненастье всегда пробьется солнце.

На Новый год всем хочется немного верить в чудеса, особенно на заснеженном морозном краешке земли – Камчатке. Так давайте попытаемся сделать их своими  руками.

С уважением,
Валерий ПОНОМАРЕВ,
член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской федерации.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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