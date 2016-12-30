Валерий Пономарев поздравил камчатцев с Новым годом

30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)

Дорогие камчатцы!



Поздравляю Вас с Новым 2017 годом! Пусть наступающий год станет лучше, чем уходящий. Пусть на сердце у вас будет теплее и радостнее. Пусть беды обойдут ваш дом стороной и тяжелые испытания пронесут мимо чашу свою.

Желаю Вам побольше улыбок и детского смеха, а также несокрушимого оптимизма, любви и согласия.



Добивайтесь своих, даже небольших побед, и оставайтесь при этом людьми с большой буквы. Неуклонно двигайтесь вперед, зная, что сквозь любое ненастье всегда пробьется солнце.



На Новый год всем хочется немного верить в чудеса, особенно на заснеженном морозном краешке земли – Камчатке. Так давайте попытаемся сделать их своими руками.



С уважением,

Валерий ПОНОМАРЕВ,

член Совета Федерации

Федерального Собрания

Российской федерации.

