Борис Невзоров поздравил земляков с Новым годом и Рождеством

30.12.2016 10:04:35 (GMT+12)

Дорогие, уважаемые земляки-камчатцы!



От всей души поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!



В уходящем году нам с вами есть, чем гордиться: вместе мы трудились на благо любимой Камчатки и добились серьезных позитивных перемен. Мы продолжили запускать судьбоносные проекты на Дальнем Востоке. Новые морской и аэровокзалы, режим Свободного порта и территории опережающего развития, проект дальневосточный гектар, снижение с нового года тарифов на электроэнергию для промышленности региона. Всё вместе - это те киты, на которых прочно и надёжно будет стоять будущая комфортная и передовая Камчатка.



В предновогодние дни особенно верится, что мир станет справедливее и добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом. Пусть этот самый семейный и теплый праздник даст заряд душевного тепла и вдохновения на весь будущий год. Пусть каждый придет к своей заветной цели. Пусть 2017-ый станет годом мира, созидания и расцвета!



Друзья! В моей работе и впредь на первом месте всегда будут интересы земляков и родного края. Крепкого всем здоровья, любви и поддержки близких людей!



С праздником! С Новым годом!



Борис НЕВЗОРОВ,

заместитель председателя комитета Совета Федерации,

член Генерального совета партии «Единая Россия»

