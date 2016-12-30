Борис Невзоров поздравил земляков с Новым годом и Рождеством

30.12.2016 10:04:35 (GMT+12)
Дорогие, уважаемые земляки-камчатцы!
От всей души поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году нам с вами есть, чем гордиться: вместе мы трудились на благо любимой Камчатки и добились серьезных позитивных перемен. Мы продолжили запускать судьбоносные проекты на Дальнем Востоке. Новые морской и аэровокзалы, режим Свободного порта и территории опережающего развития, проект дальневосточный гектар, снижение с нового года тарифов на электроэнергию для промышленности региона. Всё вместе - это те киты, на которых прочно и надёжно будет стоять будущая комфортная и передовая Камчатка.
В предновогодние дни особенно верится, что мир станет справедливее и добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом. Пусть этот самый семейный и теплый праздник даст заряд душевного тепла и вдохновения на весь будущий год. Пусть каждый придет к своей заветной цели. Пусть 2017-ый станет годом мира, созидания и расцвета!
Друзья! В моей работе и впредь на первом месте всегда будут интересы земляков и родного края. Крепкого всем здоровья, любви и поддержки близких людей!
С праздником! С Новым годом!
Борис НЕВЗОРОВ,
заместитель председателя комитета Совета Федерации,
член Генерального совета партии «Единая Россия»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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