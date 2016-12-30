Валерий Раенко поздравил камчатцев с наступлением 2017 года

30.12.2016 10:04:37 (GMT+12)
Дорогие земляки!
Год, который мы провожаем, был непростым. Нам много вместе пришлось пережить и преодолеть. Но именно в такое время понимаешь, что главные ценности в жизни неизменны. Это любовь и поддержка близких, преданность друзей, честность и порядочность деловых партнеров, вера в свои силы и свою страну. Несмотря ни на что, мы двигались вперед. Мы строили дороги и дома, добывали рыбу, выращивали урожай, развивали туризм. Мы воспитывали детей, заботились о людях старшего поколения, делали все возможное в области социальной защиты населения.
Новый год - это семейный праздник. Взгляните в глаза близким людям. Скажите, как вы дороги друг другу. Это самая лучшая опора в жизни и самый главный источник вдохновения для покорения любых вершин. Пусть в жизни каждого из вас будут счастье, радость, тепло и успех! Потому что личный успех каждого – это и есть рецепт благополучия нашей Камчатки! С праздником! С Новым годом!
Валерий РАЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Камчатского края,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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