Владимир Илюхин поздравил жителей Камчатки с Новым годом

30.12.2016 10:04:34 (GMT+12)
Дорогие друзья, уважаемые жители Камчатки!
Поздравляю вас с наступлением самого сказочного и волшебного праздника! Новый год мы всегда встречаем с особым чувством. С одной стороны мы испытываем легкую грусть по уходящему и невозвратному, а с другой – радость предвкушения приятных событий и надежды на лучшее.
2016 год стал для каждого из нас не только годом напряжённого труда, но и значимых общественно-политических событий. Мы многого достигли, несмотря на сложные экономические условия. Уверен, свойственные нашим людям трудолюбие, сила духа и любовь к родной земле станут залогом достижений и в 2017 году.
Очень хочу, чтобы уходящий год запомнился нам только хорошими делами и светлыми событиями. И чтобы новый год был щедрым на удачу и значимые свершения. Пусть ваши дома всегда будут наполнены душевным теплом и материальным достатком, и пусть в них царят согласие, взаимопонимание и любовь!
С праздником, камчатцы! С новым, 2017 годом!
Владимир ИЛЮХИН,
губернатор Камчатского края.
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