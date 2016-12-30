Владимир Илюхин поздравил жителей Камчатки с Новым годом

30.12.2016 10:04:34 (GMT+12)

Владимир Илюхин поздравил жителей Камчатки с Новым годом

Дорогие друзья, уважаемые жители Камчатки!

Поздравляю вас с наступлением самого сказочного и волшебного праздника! Новый год мы всегда встречаем с особым чувством. С одной стороны мы испытываем легкую грусть по уходящему и невозвратному, а с другой – радость предвкушения приятных событий  и надежды на лучшее.

2016 год стал для каждого из  нас не только годом напряжённого труда, но и значимых общественно-политических событий. Мы многого достигли, несмотря на сложные экономические условия. Уверен, свойственные нашим людям трудолюбие, сила духа и любовь к родной земле станут залогом достижений и в 2017 году.

Очень хочу, чтобы уходящий год запомнился нам только хорошими делами и светлыми событиями. И чтобы новый год был щедрым на удачу и значимые свершения. Пусть ваши дома всегда будут наполнены душевным теплом и материальным достатком, и  пусть в них царят согласие, взаимопонимание  и любовь!

С праздником, камчатцы! С новым, 2017 годом!

Владимир ИЛЮХИН,
губернатор Камчатского края. 

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