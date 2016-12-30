Происшествия на дорогах края

30.12.2016 09:57:22 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 37 столкновений без пострадавших.



Выявлено два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четыре водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлено восемь пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено две единицы автотранспорта.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

