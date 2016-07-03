На Камчатке по инициативе прокуратура в 2016 году принято 9 региональных законов

30.12.2016 09:55:32 (GMT+12)

В соответствии с Уставом Камчатского края краевая прокуратура наделена правом законодательной инициативы. С 2011 года на основании законопроектов, разработанных прокуратурой, ежегодно принимается по 9 региональных законов. Прошедший 2016 год не стал исключением.



В этом году разработаны проекты законов по вопросам государственной и муниципальной службы, предпринимательской деятельности, реализации жилищных и иных прав граждан, лесопользования и другие. Основанием для их подготовки являются, как правило, результаты мониторинга применения федерального и регионального законодательства, а также его изменения.

Так, в связи с изменением порядка избрания глав закрытых административно-территориальных образований, установленного Законом Российской Федерации № 3297-1, разработан проект о внесении изменений в краевой закон в части порядка избрания главы ЗАТО г. Вилючинск.



По проекту прокуратуры на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 318-ФЗ внесены изменения в Закон Камчатского края «Об административных правонарушениях». В частности, изменен перечень составов правонарушений, по которым протоколы составляют должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении муниципального финансового контроля.

Все направленные прокуратурой проекты реализованы путем принятия соответствующих законов Камчатского края.



Кроме того, по шести предложениям, направленным в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», принято 6 нормативных правовых актов.

К примеру, по предложениям прокуратуры приведены в соответствие с федеральными изменениями законы края в сферах избирательного, антикоррупционного законодательства и по вопросам социальной поддержки граждан.



Всего с 2011 по 2016 год по проектам, разработанным прокуратурой, на Камчатке приняло 54 региональных закона.

Предложения прокуратуры также учтены при составлении плана законопроектной работы Законодательного Собрания края на 2017 год.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



