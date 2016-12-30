По требованию прокуратуры в Петропавловске-Камчатском учителя восстановили на работе

30.12.2016 09:53:47 (GMT+12)
Прокуратура города Петропавловска-Камчатского провела проверку по обращению жителя края о его незаконном увольнении с должности учителя.
Установлено, что в апреле 2016 года по трудовому договору он принят в одну из школ краевого центра на должность учителя технологии. Приказом директора образовательной организации с 1 июня по 20 августа ему предоставлен отпуск.
Однако, находясь в отпуске, учитель заболел и до 8 октября находился на больничном, оформленном в установленном порядке.
Но руководство школы не стало разбираться в причинах отсутствия педагога и уволило его с 12 сентября на основании подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, то есть в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей – прогулом.
Вопреки положениям трудового законодательства, закрепленным в статьях 192, 193 Трудового кодекса РФ, в приказе об увольнении отсутствовали сведения о времени, месте, дате совершения дисциплинарного проступка и его обстоятельствах, некорректно указаны дата увольнения, а также дата приказа о привлечении учителя к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, работодатель не дал оценку тяжести совершенного работником проступка, обстоятельствам его совершения и вины во взаимосвязи с соразмерностью примененного дисциплинарного взыскания. Объяснения относительно обстоятельств неявки на работу у учителя не получены.
Ввиду допущенных нарушений трудового законодательства 12 декабря прокуратура опротестовала незаконный приказ об увольнении и внесла директору школы представление об устранении нарушений федерального законодательства.
По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования, накануне, 28 декабря 2016 г., оспариваемый приказ отменен и учитель допущен к работе.
Внесенное представление признано обоснованным, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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