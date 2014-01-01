"Камчатскэнерго" оказалось "вне потока"

30.12.2016 09:49:19 (GMT+12)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего депутата Елизовского городского поселения Камчатского края, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному).



По версии следствия подозреваемый, исполняя обязанности генерального директора одной из управляющих компаний г. Елизово Камчатского края, основным видом деятельности которой является управление жилым фондом города, в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 совершил хищение собранных с населения в счет оплаты коммунальных услуг – тепловой энергии и горячего водоснабжения денежных средств в сумме 15 178 318, 52 рублей путем их незаконного перечисления в подконтрольное ему предприятие вопреки необходимости их направления поставщику ресурсов – ОАО «Камчатскэнерго».

Впоследствии похищенными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, использовав их в экономической деятельности подконтрольного предприятия.



В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и возмещение ущерба, причиненного преступлением. Расследование продолжается.





Дмитрий ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления



