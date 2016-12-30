Юрий Трутнев ожидает "серьезного всплеска" обращений за "дальневосточным гектаром" с 1 февраля

30.12.2016 06:56:08 (GMT+12)

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев ожидает "серьезного всплеска" обращений за "дальневосточным гектаром" с 1 февраля 2017 года. Об этом он заявил на совещании, которое провел глава правительства Дмитрий Медведев с вице-премьерами.



Он доложил, что заявки на "дальневосточный гектар" направили уже 30 тыс. жителей Дальнего Востока, 1 тыс. жителей уже получили свои участки земли. С 1 февраля 2017 года такая возможность будет предоставлена всем гражданам России, добавил Трутнев.



Вице-премьер отметил, что, по оценкам ВЦИОМ, до 6 процентов россиян имеют твердое намерение подать такую заявку, около 7 процентов обдумывают такую возможность. "Это более 10 млн человек, это будет для нас серьезным испытанием. С 1 февраля может быть серьезный всплеск обращений", - сказал вице-премьер.



РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ - ПОЗИТИВНО



На совещании вице-премьер в целом доложил об экономическом развитии Дальневосточного региона. По его словам, в настоящее время в регионе в разной степени проработки находятся 470 проектов, уже сдано в эксплуатацию 23 предприятия с общим объемом инвестиций 12,5 млрд рублей, завтра на Камчатке будет открыто 24-е в этом году предприятие - аквапарк. "Мы считаем это важным, потому что нам надо развивать туризм на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев.



Он также отчитался о сокращении почти в два раза оттока населения из Дальнего Востока за 10 месяцев 2016 года. Кроме того вице-премьер напомнил о принятии закона о снижении тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, сейчас в правительстве разрабатывается модель по реализации закона, что, по оценке экспертов, даст прирост инвестиций до 4,% ежегодно.



Трутнев доложил о планах работы на 2017 год, отметив намерение открывать новые инвестпроекты. "В 2017-2018 годах будет запущено 165 предприятий с 19 тыс. рабочих мест. Кроме того, в нашем портфеле на сегодня новых проектов на 1 трлн рублей. Будем работать, чтобы они тоже пополнили корзину", - сказал он.



Трутнев сообщил о планах разработать закон о налоговых льготах в обмен на инвестиции в инфраструктуру Дальнего Востока. В первом квартале планируется принять закон об упрощении визовых процедур в свободном порту Владивосток, "по сути, мы переходим на электронную визу (для приезжающих в регион) на 8 дней", сказал вице-премьер. Планируется также создать венчурный фонд для поддержки высокотехнологичных проектов совместно с Фондом развития Дальнего Востока и другими институтами развития.



Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что "Дальний Восток остается в числе важнейших приоритетов развития государства, продолжим обсуждение этих вопросов и в следующем году".



(ТАСС).





