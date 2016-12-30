Владимир Путин утвердил поправки в закон о "дальневосточном гектаре"

30.12.2016 06:54:43 (GMT+12)

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит поправки в существующий закон, предусматривающий бесплатное выделение земельных участков на территории Дальнего Востока. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправками, в частности, предусматривается возможность принятия регионального закона, определяющего территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с законом о "дальневосточном гектаре". Устанавливается, что проект такого нормативного акта вносит губернатор.

В региональном проекте закона должны быть указаны площадь территорий, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены, и основания для такого решения. Это позволит обеспечить большую юридическую прозрачность процедуры предоставления участков, в том числе избежать возможных ошибок, способных повлечь соответствующие судебные процессы.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

(ТАСС).

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