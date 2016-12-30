Камчатский метеокомментарий, 30 декабря (365/1)

30.12.2016 06:25:49 (GMT+12)
В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -9º, атмосферное давление 728 мм рт. ст., относительная влажность 79%.
Предварительный прогноз:
Утро: -11°, облачно с прояснениями, без осадков.
День: -11°, облачно, без осадков.
Вечер: -10°, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — нет заметных возмущений; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 7’42’’ (+1”).
Луна: 1%, растущая.
Сегодня - Даниил. Ананий, Азарий, Мисаил.
Народ приметил: Даниил. Ананий, Азарий, Мисаил. Приметили: "Коли иней в этот день, тепло будет через неделю". А если "В декабре метели — будут пчелы хорошо роиться"». Декабрь-месяц старое горе кончает, новому году новым счастьем дорожку стелет: "Новая година, будь деловита, из радостей сшита, добром покрыта, горем не разбита".
"Новый год — к весне поворот". Декабрь венчает календарь. Подошел к концу старый год, а в снежных вихрях мчится грядущий Новый год.
И чтобы благополучие сопутствовало в Новом году, желательно вспомнить заветы христианской древней мудрости, ибо они идентичны мирским общечеловеческим культурным ценностям: "Любите людей, желайте им добра и счастья", "Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас...". Старайтесь простить обиды, нанесенные вам, "прощайте и прощены будете", ибо злое чувство рождается мгновенно, а доброго приходится дожидаться.
Именины у Даниила и Михаила, а также у Азария и Анания. Михаил в переводе с иврита - "подобный Богу". Не зря это имя носит один из 4х архангелов. Даниил также с иврита - "судья Божий". Азарий с иврита - "Божья помощь". Ананий с иврита - "дарованный Богом"
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 30 декабря, 5.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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