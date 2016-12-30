Доброе утро, Камчатка!

30.12.2016 06:04:44 (GMT+12)

Сегодня пятница, 30 декабря 2016 года. По старому стилю — 17 декабря.



Прор. Даниила и трех отроков.



Прп. Даниила исп., в схиме Стефана (X).



Сщмчч. Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия Флоринского пресвитеров (1918); сщмчч. Петра Покровского и Иоанна Земляного пресвитеров (1937).



Тит., 301 зач., I, 15 - II, 10. Мк., 41 зач., IX, 33-41. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 - XII, 2. Лк., 62 зач., XI, 47 - XII, 1.



По мусульманскому календарю — 1 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры



По иудейскому календарю — 1 тевета. Ханука. Рош ходеш тевет.



ЕСТЬ ПОВОД



День Республики Мадагаскар.



30 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1916 В Петербурге убит Григорий Распутин.



1921 В Чикаго впервые исполнена опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».



1922 Образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР).



Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.



СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда I Съездом Советов СССР была утверждена Декларация об образовании Союза ССР.



Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается днем образования СССР. Эти республики возникли после Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи.



1927 Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука.



1927 В Токио открылась линия метрополитена — первая за пределами Европы и Америки.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



41 Тит Флавий Веспасиан, 10-й Римский император (79-81).



1371 Василий I, великий князь московский (1389-1425).



1673 Ахмед, III 23-й Османский султан (1703-1730).



1865 Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, нобелевский лауреат.



1904 Дмитрий Кабалевский, советский композитор, народный артист СССР.



1905 Даниил Хармс, советский писатель, поэт, прозаик.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



Сп. Зурб.





