Срочно в номер: федеральный заказник на Камчатке получил имя скончавшегося недавно эколога Тихона Шпиленка

30.12.2016 05:39:32 (GMT+12)

Глава Минприроды России Сергей Донской подписал приказ о присвоении имени Тихона Шпиленка Южно-Камчатскому федеральному заказнику. Об этом сегодня сообщает пресс-служба министерства.



"В целях увековечения памяти директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник", внесшего значительный вклад в дело сохранения уникальных природных комплексов (ландшафтов) юга Камчатского полуострова, Шпиленка Тихона Игоревича, присвоить государственному природному заказнику федерального значения "Южно- Камчатский" имя Т. И. Шпиленка", - сообщает пресс-служба со ссылкой на документ.



Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке и председатель правления Ассоциации директоров государственных природных заповедников и национальных парков России Тихон Шпиленок скончался 23 декабря после тяжелой болезни на 37-м году жизни.



Шпиленок родился 12 октября 1980 года в Брянской области, в семье основателя и первого директора заповедника "Брянский лес", известного фотографа-анималиста Игоря Шпиленка. В студенческие годы, обучаясь в лесотехнической вузе, Тихон работал на волонтерских началах в составе молодежного природоохранного отряда в Алтайском заповеднике.



После окончания учебы в 2002 году он уехал в Сахалинскую область, на Курильские острова, в заповедник "Курильский", где работал сначала госинспектором, а затем - заместителем директора по охране территории. В 2007 году перешел на работу в Кроноцкий биосферный заповедник на Камчатке, в должности заместителя директора по охране, в 2009 году был назначен директором Кроноцкого заповедника.



(ТАСС).