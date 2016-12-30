Судебные приставы поздравили своих подопечных с Новым 2017 годом

30.12.2016 04:56:24 (GMT+12)

В канун Нового года сотрудники службы судебных приставов превращаются в волшебников и спешат делать добрые дела. По сложившейся традиции они дарят подарки воспитанникам подшефного «Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга» и подопечному ветерану Георгию Алексеевичу Глебову.



Подшефным ребятам к этому Новому году судебные приставы подарили деньги, которые будут потрачены на обустройство их общего дома, куда они переехали лишь в нынешнем году. Как рассказали в «Центре содействия развитию семейных форм устройства «Радуга», они планируют потратить подаренные средства на новые шторы, чтобы детишкам жилось еще уютнее. Каждый год сотрудники УФССП России по Камчатскому краю интересуются у подопечных воспитанников их желаниями, чтобы подарки принесли им не только радость и счастье, но еще и пользу.



Навестили работники службы и подшефного ветерана. Чаепития у Георгия Алексеевича в канун Нового года стали доброй традицией, которой уже более шести лет. Поздравили с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством — приставы, как всегда, продуктовой корзиной. Они купили ветерану то, что пожилые люди сами позволяют себе не слишком часто. За дружескими посиделками все обменялись последними новостями. Уходя, судебные приставы наказали Георгию Алексеевичу не стесняться и смело обращаться, если ему потребуется какая-либо помощь в повседневной жизни.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю.