Музей природы Кроноцкого заповедника ждёт гостей на новогодние праздники

30.12.2016 04:54:25 (GMT+12)

Обзорные экскурсии будут проводиться с 3 по 6 января 2017 года. Также в программе показ видеороликов о заповедной природе в формате 3D и виртуальных туров по уникальным природным объектам Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника.



Знакомство с заповедной природой Камчатки начинается уже в холле административного здания ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». На полу изображена карта Камчатки, где отмечены географические объекты, населённые пункты и особо охраняемые природные территории, расположенные на территории Камчатского края. Здесь же, в фойе, установлен огромный аквариум с редкими рыбами – носатыми гольцами. Это эндемики Кроноцкого озера, одна из пяти форм гольцов, обитающих в заповедном водоёме.



Далее по программе – знакомство с историей создания Кроноцкого заповедника: на стенах размещены стенды с информацией о научных исследованиях заповедных земель, начиная с XVIII века. Но самое интересное ждёт гостей в музее. Войдя в него, посетители словно оказываются в дикой природе. Художники, которые работали над экспозицией, максимально точно изобразили природу Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника. Здесь можно получить исчерпывающую информацию об уникальных экосистемах и животных, обитающих на особо охраняемых природных территориях. Посетители увидят скульптуры зверей и птиц, выполненные в натуральную величину из древесины вторичной переработки.



3 и 4 января экскурсии будут проводиться в 12.00, 13.00 и 14.00, 5 и 6 января – в 12.00 и 13.00. Музей природы Кроноцкого заповедника расположен по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, 48.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.

