Суд подтвердил незаконность решения о назначении даты проведения местного референдума в Алеутском районе Камчатского края

29.12.2016 17:17:33 (GMT+12)

Как сообщалось ранее, Усть-Камчатская межрайонная прокуратура Камчатского края в ходе проверки на соответствие федеральному законодательству решения думы Алеутского муниципального района от 23.06.2016 № 20-нпа «О назначении даты проведения местного районного референдума» признала его незаконным и внесла протест.

Согласно решению районных депутатов в сентябре 2016 года должен был состояться местный референдум.



На обсуждение жителей района были вынесены вопросы, касающиеся включения в состав Государственного природного биосферного заповедника «Командорский» имени С.В. Маракова или национального парка, северной части острова Беринга, сохранения северной части острова Беринга и прилегающей прибрежной полосы акватории Тихого океана, как территории хозяйственной деятельности Алеутского района, не входящей в состав особо охраняемых территорий федерального значения.



Заповедник «Командорский» находится на Командорском архипелаге. Это Алеутский район Камчатского края. В его состав входит и прибрежная акватория Берингова моря и Тихого океана. Общая площадь заповедника – 3 648 679 га. В эту территорию входит 3 463 300 га морской акватории и 185 379 га суши. Заповедник находится на юге острова Беринга. Кроме того, он занимает острова Арий Камень и Медный остров, которые расположены компактной группой к востоку от Камчатки. Командорский заповедник разделен на участки, которые охраняются в разной степени: заповедные ядра, где запрещены деятельность человека и вмешательство его в природные процессы; буферные зоны, на которых разрешены ограниченный промысел и частичная хозяйственная деятельность.



Жители Алеутского района хотели при помощи решения референдума заявить о том, что они не желают, чтобы северная часть острова Беринга и ее прибрежная полоса находилась в федеральном ведении.



Если указанные территории, как предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ, войдут в состав «Командорского» заповедника, то любая хозяйственная деятельность, будь-то возведение небольшой постройки или обычные для местного населения сбор дикоросов и прибрежный промысел, должны будут согласовываться с федеральными органами власти.

Понимая всю важность сохранения самостоятельности для органов местного самоуправления и жителей района, прокуратура обратила внимание на то, что такой способ защиты своих интересов, как проведение районного референдума по данному вопросу, противоречит требованиям законодательства.



Так, согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» расширение территории государственного природного заповедника, так и его преобразование в государственные природные парки не относится к вопросам местного значения района или поселения и отнесено исключительно к полномочиям Правительства Российской Федерации.



В силу положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения. Аналогичные нормы закреплены в Законе Камчатского края «О местном референдуме в Камчатском крае» и Уставе Алеутского муниципального района.

Таким образом, вынесение на рассмотрение референдума вопросов, отнесенных к компетенции Правительства России, находится за пределами компетенции органов местного самоуправления.



С позицией межрайонной прокуратуры согласна и Избирательная комиссия Камчатского края.

Однако дума Алеутского муниципального района в августе отклонила протест прокуратуры, в связи с чем прокурору пришлось обращаться в суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения думы «О назначении даты проведения местного районного референдума».



Елизовский районный суд Камчатского края 15 декабря рассмотрел материалы дела с участием работника Елизовской городской прокуратуры и признал решение думы незаконным.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



Следует отметить, что федеральное и краевое законодательство не умаляют права граждан выражать свое мнение по вопросам организации особо охраняемых природных территорий, а референдум – далеко не единственный способ отстаивания своих прав.



В силу Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» при осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых природных территорий органы государственной власти Российской Федерации учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.



Например, в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» вынесенные на референдум вопросы касаются объектов, по которым в обязательном порядке должна проводиться экологическая экспертиза федерального уровня.



Такая государственная экспертиза проводится только при наличии в соответствующих материалах результатов обсуждения объекта экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованными органами местного самоуправления.

Действующее законодательство предусматривает и иные законные формы участия граждан в обсуждении решений, принимаемых государственными органами.

Между тем избранная в Алеутском районе форма участия в вышеприведенных мероприятиях в виде местного районного референдума противоречит требованиям действующего законодательства, что и подтверждено судебным решением.







Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



