Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Елизовского района с Новым годом

29.12.2016 17:12:40 (GMT+12)

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка в погонах поздравили воспитанников подшефных социальных учреждений –социального приюта для детей и школы-интерната № 3.



К традиционной акции присоединились ребята из правовой группы «Дозор», общественный совет при ОМВД России по Елизовскому району и районный совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.



Гости поздравили детей с Новым год и вручили подарки. Пользуясь случаем, напомнили детям о мерах безопасности и о правилах поведения на улице.

Традиция поздравлять тех, кто особенно нуждается в поддержке и внимании, сложилась в районном отделе полиции давно. Ежегодно сотрудники полиции готовят подарки, праздничную программу и едут в гости. Полицейские объезжают и поздравляют семьи сотрудников отдела, подшефных, ветеранов ОВД. Чтобы навестить всех, стражам правопорядка понадобится несколько вечеров, ведь задержаться нужно в каждом доме, что бы все получили новогодней радости. А сегодня в ОМВД России по Елизовскому району состоится большой новогодний театрализованный праздник.



фото http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5393



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

