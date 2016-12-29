Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Елизовского района с Новым годом

29.12.2016 17:12:40 (GMT+12)
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка в погонах поздравили воспитанников подшефных социальных учреждений –социального приюта для детей и школы-интерната № 3.
К традиционной акции присоединились ребята из правовой группы «Дозор», общественный совет при ОМВД России по Елизовскому району и районный совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
Гости поздравили детей с Новым год и вручили подарки. Пользуясь случаем, напомнили детям о мерах безопасности и о правилах поведения на улице.
Традиция поздравлять тех, кто особенно нуждается в поддержке и внимании, сложилась в районном отделе полиции давно. Ежегодно сотрудники полиции готовят подарки, праздничную программу и едут в гости. Полицейские объезжают и поздравляют семьи сотрудников отдела, подшефных, ветеранов ОВД. Чтобы навестить всех, стражам правопорядка понадобится несколько вечеров, ведь задержаться нужно в каждом доме, что бы все получили новогодней радости. А сегодня в ОМВД России по Елизовскому району состоится большой новогодний театрализованный праздник.
фото http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5393
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+