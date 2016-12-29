Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Елизовского района с Новым годом

29.12.2016 17:12:40 (GMT+12)

Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Елизовского района с Новым годом

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка в погонах поздравили воспитанников подшефных социальных учреждений –социального приюта для детей и школы-интерната № 3.

К традиционной акции присоединились ребята из правовой группы «Дозор», общественный совет при ОМВД России по Елизовскому району и районный совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Гости поздравили детей с Новым год и вручили подарки. Пользуясь случаем, напомнили детям о мерах безопасности и о правилах поведения на улице.
Традиция поздравлять тех, кто особенно нуждается в поддержке и внимании, сложилась в районном отделе полиции давно. Ежегодно сотрудники полиции готовят подарки, праздничную программу и едут в гости. Полицейские объезжают и поздравляют семьи сотрудников отдела, подшефных, ветеранов ОВД. Чтобы навестить всех, стражам правопорядка понадобится несколько вечеров, ведь задержаться нужно в каждом доме, что бы все получили новогодней радости. А сегодня в ОМВД России по Елизовскому району состоится большой новогодний театрализованный праздник.

фото http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5393

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

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