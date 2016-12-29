Дед Эксперт-Мороз на задании

29.12.2016 17:00:07 (GMT+12)
К Новому году полицейские готовятся заранее, тщательно продумывая праздничную программу. В этом году вместе с полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой в гости к детям сотрудников пришли Зимушка-Зима и Баба Яга. Вместе они играли в игры, отгадывали загадки, дети читали стихи о волшебнице-зиме и елочке-красавице, за что получили подарки.
В семье Людмилы Эдуардовны каждый год с нетерпением ждут полицейского Деда Мороза и Снегурочку. Женщина одна воспитывает четверых детей. Стражи правопорядка всегда готовы им помочь. А дети никогда не отпускают желанных гостей с пустыми руками. В этом году коллекция дедушки пополнилась елочкой и плакатом о красотах Камчатки. Подарки для сказочного гостя подготовила девятилетняя Настя с тремя младшими братьями. В прошлом году она сделала аппликацию «Живые цветы».
Ежегодное перевоплощение в сказочных персонажей не оставляет равнодушным никого. Это простое волшебство заряжает энергией на весь год и сотрудников, и детей.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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