Дед Эксперт-Мороз на задании

29.12.2016 17:00:07 (GMT+12)

К Новому году полицейские готовятся заранее, тщательно продумывая праздничную программу. В этом году вместе с полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой в гости к детям сотрудников пришли Зимушка-Зима и Баба Яга. Вместе они играли в игры, отгадывали загадки, дети читали стихи о волшебнице-зиме и елочке-красавице, за что получили подарки.



В семье Людмилы Эдуардовны каждый год с нетерпением ждут полицейского Деда Мороза и Снегурочку. Женщина одна воспитывает четверых детей. Стражи правопорядка всегда готовы им помочь. А дети никогда не отпускают желанных гостей с пустыми руками. В этом году коллекция дедушки пополнилась елочкой и плакатом о красотах Камчатки. Подарки для сказочного гостя подготовила девятилетняя Настя с тремя младшими братьями. В прошлом году она сделала аппликацию «Живые цветы».



Ежегодное перевоплощение в сказочных персонажей не оставляет равнодушным никого. Это простое волшебство заряжает энергией на весь год и сотрудников, и детей.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

