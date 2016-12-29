Жителей Камчатки приглашают к участию в Зимних Неолимпийских играх

29.12.2016 16:44:15 (GMT+12)
Жители Камчатки смогут принять участие в Зимних Неолимпийских играх, которые пройдут 21 января на стадионе «Спартак» в Петропавловске-Камчатском. Начало мероприятия в 12.00.
Организатором игр выступает Камчатский краевой центр медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения Камчатского края.
«Цель проведения игр – популяризация и приобщение жителей региона к здоровому образу жизни. Участников состязаний ждут активные и весёлые конкурсы как в командном, так и в индивидуальном зачётах», - рассказали в краевом минздраве.
В ходе Зимних Неолимпийских игр жители края смогут принять участие в новогоднем и коньковом триатлоне, гонке снеговиков, семейном забеге на папах «Навстречу Берингии», экстремальном женском «забеге на лубутенах», «швабринге с селёдкой», забеге с начальником и других необычных состязаниях.
«Для участия в мероприятии, необходимо собрать команду из 6-ти человек. В её состав могут входить как мужчины, так и женщины. Для детей до 14-ти лет пройдут специальные спортивные мероприятия», - отмечают организаторы.
Заявки от сборных команд жителей Камчатского края принимаются на месте проведения соревнований во время регистрации, которая начнется в 12.00. Заявки на участие в играх от учреждений и предприятий региона принимаются до 13.00 часов 16 января 2017 года.
Победителей ждут призы, грамоты, медали и кубки. При неблагоприятных погодных условиях старт Зимних Неолимпийских игр будет перенесен на 22 января, начало в 12.00. Получить более подробную информацию можно по телефону 8-909-832-7037, и по эл. почте nanzhela@mail.ru.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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