На Камчатке открыт региональный консультативный центр по вопросам дошкольного образования

29.12.2016 16:44:14 (GMT+12)
В Петропавловске-Камчатском на базе Центра образования «Эврика» открыт региональный консультативный центр по вопросам дошкольного образования. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.
«Центр создан с целью оказания бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям или законным представителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования», - сказали в министерстве.
Центр оказывает помощь по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проводит необходимые коррекционные и развивающие мероприятия, профилактику различных отклонений в физическом, психическом, речевом и социальном развитии дошкольников. Занятия проводятся в детско-родительских, детских и родительских группах. Кроме того, предусмотрено проведение различных круглых столов, консультаций, мастер-классов, занятий и игр с детьми, совместных праздников.
Центр расположен по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орбитальный проезд, 13. Запись на консультацию по телефону: 8 (4152) 22-34-21. Дополнительная информация на сайте: http://www.evrika41.ru.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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