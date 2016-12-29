Яндекс.Касса: как камчатцы готовятся к Новому году

29.12.2016 15:48:30 (GMT+12)

Аналитики Яндекс.Кассы выяснили, как жители Камчатки собираются праздновать Новый год: где отметят и что подарят. Для этого они изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу — специальное платёжное решение Яндекс.Денег. Сегодня с её помощью оплату принимают более 75 тысяч интернет-магазинов и онлайн-сервисов в России и за рубежом.



Похоже, в этом году многие камчатцы предпочли отказаться от путешествий и провести праздничные каникулы дома. В декабре жители Камчатки купили в 5 раз меньше авиабилетов, чем за такой же период 2015 года.



Зато перед праздником камчатцы активно обновляют гардероб и покупают компьютерные игры. В декабре они потратили в интернет-магазинах одежды и аксессуаров на 40% больше, чем в ноябре. Расходы пользователей на виртуальные развлечения выросли почти на четверть.



Судя по всему, к этому Новому году многие готовят практичные подарки — например, аксессуары для автомобиля. В декабре число платежей в этой категории выросло более чем на 40% по сравнению с ноябрём. А вот интерес камчатцев к сувенирам в преддверии праздника, наоборот, упал — количество таких покупок уменьшилось вдвое. Снизился спрос и на другие товары, в частности, на косметику и парфюмерию, а также на смартфоны и электронику — в этих категориях число покупок сократилось на 55% и 10% соответственно.



В исследовании учитывались платежи жителей Камчатки через Яндекс.Кассу за декабрь и ноябрь этого года, а также за декабрь 2015 года. Яндекс.Касса помогает оплачивать онлайн-покупки разными способами: например, из электронных кошельков, с банковских карт, наличными. По данным международной исследовательской компании MARC, в 2016 году Яндекс.Касса стала самым популярным платёжным решением в России.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе компании "Яндекс.Деньги".