Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 30 декабря 2016 года

29.12.2016 15:48:26 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, на побережьях ночью 13-18 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9,-14°С, при прояснениях -19,-24°С, в центральной части -22,-27°С, при прояснениях -32,-37°С, днем -6,-11°C, при облачности -16,-21°C.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода, ночью умеренный, местами сильный снег, в Тигильском районе небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный 17-22 м/с, в Олюторском районе 22-27 м/с, в Тигильском районе 9-14 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с, в Олюторском районе 15-20 м/с. При усилении ветра до 15 м/с – метель. Температура воздуха ночью -6,-11°C, при прояснениях -16,-21°C, днем -4,-9°C, при облачности -14,-19°C.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжаются процессы ледообразования.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

В соответствии со штормовым предупреждением об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» №48 от 28.12.2016 г:

29 декабря во второй половине ночи в Беринговом море в районах 11270 11280 11290 ожидается опасное волнение высотой 8-10 м с распространением днем в район 11300. Явление сохранится до конца суток 31 декабря.



В соответствии со штормовым предупреждением об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» от 29.12.2016 г:

30 и 31 декабря ночью в Тихом океане в Беринговом море в районе 11310 сохранится опасное волнение высотой 8-10 метров.

В период опасного явления в указанных районах, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах (с возможными нефтеразливами, которые могут повлечь за собой угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях), в том числе и с гибелью экипажей, при нарушении правил судовождения в условиях сильного ветра и волнения моря.



Прогноз вулканической активности:

По данным «Камчатской группы реагирования на вулканические извержения «KVERT»» повысилась сейсмическая активность вулкана «Безымянный», расположенного на территории Усть-Камчатского муниципального района. В любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км.

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как незначительная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.