Сотрудники ГИМС МЧС России по Камчатскому краю поздравили с наступающим Новым годом свою «подшефную»

29.12.2016 15:48:26 (GMT+12)

Сотрудники ГИМС МЧС России по Камчатскому краю поздравили с наступающим Новым годом свою «подшефную»

Накануне Нового года в гости к 16-летней Александре, имеющей проблемы со здоровьем, пришли в гости Дед Мороз со Снегурочкой и государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю.

Неожиданные гости поздравили ребенка с наступающим Новым годом, после чего инспекторы вручили девочке набор для творчества. Теперь Александра своими руками сможет создавать картины, не хуже профессиональных художников. Сладкий подарок стал приятным дополнением к новому году. С Александрой государственных инспекторов по маломерным судам связывает давняя дружба – несколько лет назад они взяли шефство над ней, и с тех пор в канун Нового года вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дарят ей Новогоднюю сказку.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

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