Ирина Яровая: Необходимо создать все условия, чтобы инвестпроекты в рамках Свободного порта на Камчатке были реализованы максимально эффективно в самые короткие сроки

29.12.2016 13:56:13 (GMT+12)
«Успешная реализация новых инвестиционных проектов напрямую зависит от безупречного административного сопровождения», - такое мнение высказала депутат Государственной Думы от Камчатского края, вице-спикер ГД Ирина Яровая, комментируя утверждение Наблюдательным советом Свободного порта в Камчатском крае восьми инвестиционных проектов объемом более 1,7 млрд. рублей.
«Сегодня со стороны правительства края, контрольных органов должны быть созданы все благоприятные условия, направленные на чистоту процедур, быстроту принятия решений, отсутствие любых бюрократических препятствий. Инвестиционная привлекательность региона определяется институциональными решениями, которые приняты в целом по Дальнему Востоку и дополнительными преференциями, которые выдаются инвестору, но стабильность инвестиций и прогнозируемость прибыльности всегда связаны с тем, насколько комфортная предпринимательская среда создается в регионе», - сказала Ирина Яровая.
«Считаю, что сегодня со стороны Законодательного Собрания Камчатского края и регионального отделения партии «Единая Россия» должны быть осуществлены комплексные меры, направленные на взаимодействие с бизнес-сообществом, открытое обсуждение проблем и снятие любых административных барьеров. Только так инвестиционные проекты, при их реализации, станут выгодными для жителей Камчатского края, для экономики региона и смогут быть реализованы максимально эффективно в самые короткие сроки», - заключила она.
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