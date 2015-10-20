Возить иль не возить? Вопрос решён!

29.12.2016 12:58:40 (GMT+12)

6 октября 2016 года Арбитражным судом Камчатского края принято решение по результатам рассмотрения иска ООО «Камчатская транспортная компания» (далее – истец) к Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее – Минтранс Камчатского края) и к ООО «Городской автопарк» о признании недействительным конкурса на закрепление за перевозчиками маршрутов пассажирских автомобильных регулярных перевозок межмуниципального сообщения в Камчатском крае в части лота № 16, № 17, а также о признании недействительными договоров, заключенных между Минтрансом Камчатского края и ООО «Городской автопарк» по итогам названных конкурсов и применении последствий недействительности сделок.

Решением суда в удовлетворении иска отказано.



Судом по материалам дела установлено, что приказом Минтранса Камчатского края от 20.10.2015 № 402-п организовано проведение конкурса на закрепление за перевозчиками маршрутов пассажирских автомобильных регулярных перевозок межмуниципального сообщения в Камчатском крае, а также утверждена конкурсная документация.

21.10.2015 конкурс был объявлен, извещение о нем опубликовано в газете «Камчатское время» от 21.10.2015 № 41 и размещено на сайте www.kamchatka.gov.ru. На участие в названном конкурсе по лоту № 16 – маршрут № 201 «г. Петропавловск-Камчатский – с. Мильково», а также по лоту № 17 – маршрут № 208 «г. Петропавловск-Камчатский – п. Октябрьский» заявки подали два претендента: ООО «Городской автопарк» и ООО «Камчатская транспортная компания», которые были допущены к участию в конкурсе.



Согласно пунктам 1.7 и 1.7.1 протокола об итогах конкурса от 14.12.2015 ООО «Городской автопарк» было отстранено от участия в конкурсе по лоту № 16, поскольку из 5 выставляемых транспортных средств на маршрут 1 транспортное средство задействовано в перевозках пассажиров по договорам на регулярных городских маршрутах. Победителем конкурса по названному лоту с количеством баллов 39 признано ООО «Камчатская транспортная компания».



Согласно пунктам 1.8 и 1.8.1 протокола от 14.12.2015 об итогах конкурса ООО «Камчатская транспортная компания» было отстранено от участия в конкурсе по лоту № 17, поскольку из 7 выставляемых транспортных средств на маршрут 1 транспортное средство задействовано в перевозках пассажиров по договорам на регулярных городских маршрутах. Победителем конкурса по названному лоту признано ООО «Городской автопарк».



10.03.2016 конкурсная комиссия Минтранса Камчатского края рассмотрела решение Камчатского УФАС России по Камчатскому краю от 26.02.2016 по делу № 21-05/41-15Ж, приняла к сведению информацию о рассмотрении Арбитражным судом Камчатского края дела № А24-4953/2015 по заявлению ООО «Городской автопарк» о признании недействительным итогов конкурса на закрепление за перевозчиками маршрутов пассажирских перевозок по лоту № 16 и принятом 09.03.2016 решении. Также названной комиссией рассмотрена информация, изложенная в письме Управления городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.02.2016 о транспортных средствах, факти¬чески использующихся на перевозках по городским маршрутам, не отстранять от участия в конкурсе претендентов, чьи транспортные средства задействованы на городских маршрутах, и определить победителей конкурса по наибольшему числу баллов. По результатам заседания комиссией принято решение отменить протокол от 14.12.2015 об итогах конкурса, а также отменить рассмотрение вопроса об определении победителя конкурса по общему количеству баллов.



Согласно пунктам 16 и 17 таблицы к протоколу от 10.03.2016 об итогах конкурса, победителем по лоту № 16 маршрут № 201 «г. Петропавловск-Камчатский – с. Мильково», а также по лоту № 17 маршрут № 208 «г. Петропавловск-Камчатский – п. Октябрьский» признано ООО «Городской автопарк».

11.03.2016 между Минтрансом Камчатского края и ООО «Городской автопарк» заключены договоры на закрепление маршрутов межмуниципального сообщения в Камчатской крае № 201 «г. Петропавловск-Камчатский – с. Мильково», № 208 «г. Петропавловск-Камчатский – п. Октябрьский».

Полагая, что конкурс на закрепление за перевозчиками маршрутов пассажирских автомобильных регулярных перевозок межмуниципального сообщения в Камчатской крае в части лотов № 16 и 17 проведен с нарушениями, ООО «Камчатская транспортная компания» обратилось в арбитражный суд с иском.



Судом при рассмотрении дела установлено, что ООО «Городской автопарк» и ООО «Камчатская транспортная компания» представили соответствующие заявки с приложениями, в связи чем были допущены к участию в конкурсе.



Так, по лоту № 16 маршрут № 201 «г. Петропавловск-Камчатский – с. Мильково» ООО «Городской автопарк» было выставлено 45 баллов, ООО «Камчатская транспортная компания» – 39 баллов, по лоту № 17 маршрут № 208 «г. Петропавловск-Камчатский – п. Октябрьский» ООО «Городской автопарк» было выставлено 44 балла, ООО «Камчатская транспортная компания» – 39 баллов.

Представленные в материалы документы с очевидностью свидетельствовали о том, что конкурсная комиссия Минтранса Камчатского края количество баллов определяла по оценочным показателям на основании документов, предоставленных ООО «Городской автопарк» и ООО «Камчатская транспортная компания» для участия в конкурсе, в соответствии с требованиями приложения № 2 к Порядку проведения конкурса.



Также судом установлено, что из представленных в материалы дела документов следовало, что ООО «Городской автопарк» по лотам № 16 и 17 заявлено по одному транспортному средству, приспособленному для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в связи с чем конкурсная комиссия по данному критерию обоснованно поставила ответчику 3 балла, а истцу 0 баллов.



Арбитражный суд пришел к выводу о том, что ООО «Камчатская транспортная компания» не представлены доказательства в подтверждение того, что по результатам проведенного конкурса в части лотов № 16 и 17 именно оно должно было стать победителем, а также к выводу о том, что фактически истец оспаривает конкурс и договоры по одним лишь формальным основаниям, в связи с чем отказал в удовлетворении требований истца.



Арбитражный суд отклонил доводы истца и указал на то, что в материалы дела он не представил доказательства существенных нарушений порядка проведения торгов, повлекших неправильное определение победителя, а также допущенных иных нарушений правил, установленных законом, как это установлено статьей 447 ГК РФ.

П

остановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2016 решение Арбитражного суда Камчатского края от 06.10.2016 оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца – без удовлетворения.



Марина КЛИМЕНКО, пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края



