"Друзей" не выбирали

29.12.2016 12:55:55 (GMT+12)
Накануне ночью в УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому поступил звонок от 53-летней жительницы краевой столицы, сообщившей, что после ухода гостей из ее квартиры исчез сотовый телефон.
Спустя два часа сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли у него похищенное имущество. Подозреваемый отправился в гости к другому знакомому, живущей в соседнем доме. Сотовый телефон, стоимостью пять тысяч рублей изъят и будет возвращен законной владелице. В отношении 34-летнего неработающего горожанина, давшего явку с повинной, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде.
Та же мера пресечения избрана 28-летней елизовчанке, похитившей у посетителя кафе в Петропавловске-Камчатском деньги, золотые часы и паспорт. Заявление о краже поступило в полицию около 01:00 часа накануне.
Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на место преступления первыми, опросили потерпевшего. 43-летний мужчина рассказал, что когда он отдыхал в кафе, расположенном на ул. Озерновская коса, к нему за столик подсела девушка. После ее ухода горожанин обнаружил, что исчезла сумка, в которой находились ценные вещи и документы. Сумма заявленного потерпевшим ущерба составила более 40 тысяч рублей. Постовые нашли свидетелей, видевших, как подозреваемая уезжала на такси. Опрошенный таксист пояснил, что отвез женщину к одному из домов на ул. Карла Маркса.
С
пустя три часа полицейские задержали неработающую жительницу г. Елизово. Деньги злоумышленница успела потратить, паспорт, сумка и часы изъяты. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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