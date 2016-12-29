Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к применению металлоискателей на праздничных мероприятиях

29.12.2016 12:53:57 (GMT+12)

Для чего производят досмотр с помощью металлодетектора?

Поиск оружия с помощью металлодетекторов производят с целью обеспечения безопасности

Это крайне необходимо на массовых мероприятиях, где особенно велика опасность совершения правонарушений и преступлений (например, драка с применением холодного, газового или огнестрельного оружия), в том числе террористических (захват заложников).



Для обеспечения безопасности во всем мире применяют металлодетекторы:

На массовых мероприятиях;

В аэропортах;

На стадионах;

Предприятиях особой важности;

На таможне для досмотра вещей на предмет выявления холодного и огнестрельного оружия:

В Правительственных учреждениях;

В школах и ВУЗах.



Применение металлодетектора позволяет обеспечить безопасность мероприятия, избежать терактов и последствий, связанных с применением участниками мероприятия любого вида оружия при возникновении конфликта.



Чтобы осознать важность проводимых мер обеспечения безопасности, стоит вспомнить трагедии, происходившие во всем мире, которые могли быть предотвращены, если бы были соблюдены необходимые меры безопасности. Пренебрежение ими приводит к гибели людей.

Давайте не будем забывать, что о безопасности стоит подумать до того, как «грянет гром».

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

