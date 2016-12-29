Возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков

29.12.2016 12:47:46 (GMT+12)



По версии следствия злоумышленник заказывал запрещенные вещества за границей и ввозил на территорию Российской Федерации контрабандой.



В ноябре сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю задержали 34-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. В ходе обыска полицейские нашли у него в квартире около трех килограммов синтетических наркотиков, в том числе «экстази» и ЛСД в форме марок. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов… в особо крупном размере).



В ходе расследования уголовного дела, на изъятом у подозреваемого компьютере была обнаружена переписка с поставщиком наркотиков. Из неё следовало, что запрещенные вещества отправлялись на полуостров из Гонконга, незаконно пересекая таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. Кроме того, из этого же диалога полицейские выяснили, что перед задержанием мужчина успел заказать еще одну партию «пробников», которая в тот момент находилась в пути. Оперативники отследили и получили посылку из Китая. Полицейские изъяли несколько видов производных наркотического средства «эфедрон» общей массой около 25 граммов.



Следователь следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного Управления УМВД России по Камчатскому краю возбудил в отношении подозреваемого ещё одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов…, совершенная в крупном размере».

Отметим, что санкция данной статьи предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Расследование продолжается.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

