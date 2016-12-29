Общество «Динамо» подвело итоги за 2016 год

29.12.2016 12:46:46 (GMT+12)
В работе Пленума принял участие начальник УМВД России по Камчатскому краю генерал-майор полиции Александр Сидоренко.
В этом году в ежегодной спартакиаде, проходившей по 10 видам спорта приняло участие 683 сотрудника органов безопасности и правопорядка, министерств и ведомств. По её итогам УМВД России по Камчатскому краю заняло третье место.
Проведено 24 спортивных мероприятия, в которых приняло участие более 1500 спортсменов. Также общество постоянно уделяет внимание развитию детского и юношеского спорта. Среди детей и подростков, в том числе состоящих в полиции на учете, были организованы шесть соревнований.
Совместно с другими подразделениями органов внутренних дел «Динамо» приняло участие в акциях, направленных на профилактику подростковой преступности, а также обеспечение их безопасности («Безопасное колесо», «Спорт против наркотиков», «Чужих детей не бывает»).
Стоит отметить, что камчатские динамовцы за весомый вклад в дело пропаганды всесторонней спортивной деятельности заняли второе место в номинации «Детско-юношеский спорт и патриотическое воспитание молодежи» и награждены почетной грамотой центрального Совета «Динамо» по итогам фотоконкурса «Стоп-кадр».
Александр Сидоренко поздравил всех динамовцев с успехом и пожелал новых спортивных достижений.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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