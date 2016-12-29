Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев вручил подарки маленьким пациентам противотуберкулезного диспансера

29.12.2016 12:12:51 (GMT+12)

Заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края - председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Борис Чуев принял участие в праздничной программе для детей из противотуберкулезного диспансера. Мероприятие было организовано совместно с Молодежным парламентом Камчатского края.



Борис Николаевич и его помощники привезли и вручили маленьким пациентам новогодние сладкие комплекты, книжки, наборы паззлов и другие подарки. Как рассказал депутат, в детское отделение противотуберкулезного диспансера он со своей командой приезжает традиционно уже несколько лет подряд, чтобы поздравить с Новым годомребят, оказавшихся надолго вдалеке от родного дома. «Сегодня вместе с Молодежным парламентом мы привезли сюда небольшую концертную программу, Деда Мороза и Снегурочку, аниматоров. Праздник получился замечательный! Дети танцевали, играли, смеялись, рассказали много стихов, которые выучили специально для Деда Мороза. Они получили заряд положительных эмоций и подарки Думаю, что после такого поздравления настроение будет хорошее, дети быстро пойдут на поправку и приедут домой уже здоровыми и бодрыми. Очень приятно видеть малышей веселыми, и я желаю им счастья! А мы, взрослые, постараемся сделать так, чтобы ребята росли сильными, крепкими и стали полноценными гражданами нашей большой и красивой страны!» - сказал Борис Чуев.



Заместитель председателя Молодежного парламента Камчатского краяЕкатерина Зубенко добавила: «Под Новый год чуда и волшебства хочется всем. А если есть возможность его совершить - то надо это делать! И мы рады, что смогли разнообразить будни детей, находящихся на длительном лечении, ведь нечасто сюда приезжают артисты. И пациентам, и персоналу диспансера сегодняшнее представление артистов из Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и ДК «Сероглазка» очень понравилось! Спасибо Борису Николаевичу Чуеву за его поддержку, подарки, и за то, что он нашел время, чтобы участвовать в этом празднике для детей!»



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.

