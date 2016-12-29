ПАО «Камчатскэнерго» завершило работы по строительству подстанции «Морозная»

29.12.2016 12:12:51 (GMT+12)

Специалисты ПАО «Камчатскэнерго» приступили к комплексному опробованию оборудования новой подстанции в г. Елизово Камчатского края. Подстанция «Морозная» – один из проектов инвестиционной программы компании в 2016 году. Строительные работы начались в мае текущего года.



На подстанции установлены 2 силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА и закрытые распределительные устройства 35 кВ и 10 кВ в блочно-модульном исполнении. В соответствии с технической политикой компании на подстанции используется оборудование только отечественных производителей.



Подстанция будет способствовать развитию инфраструктуры на горе Морозная, которая должна стать первым современным горнолыжным курортом на Камчатке. Возможность подключения к сетям позволит повысить инвестиционную привлекательность площадки, что даст толчок для создания новых горнолыжных объектов (подъемники, снежные пушки, освещение и т.д.) и новых объектов в сфере обслуживания (гостиничные комплексы, предприятия общественного питания и др.).



ПАО «Камчатскэнерго» и КГАОУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» заключили договор о технологическом присоединении объектов на горе Морозной к электрическим сетям. От новой подстанции до земельного участка КГАОУ уже проложены две кабельных линии 10 кВ (длиной 5,2 километров каждая).



Кроме этого возможности новой подстанции 35/10 кВ «Морозная» позволят обеспечить технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей на территории Елизовского городского поселения, а также повысить надежность системы электроснабжения города Елизово.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».

