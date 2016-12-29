Камчатские спасатели оказали помощь врачам «неотложки» в транспортировке пациента

29.12.2016 12:12:52 (GMT+12)

Камчатские спасатели оказали помощь врачам «неотложки» в транспортировке пациента

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России помогли врачам «неотложки» вовремя оказать помощь пенсионеру.

Сообщение о том, что в г. Елизово по улице Тимирязевская в квартире, расположенной на четвёртом этаже четырёхэтажного жилого дома, находится больной мужчина, который с трудом передвигается по дому, поступило на пульт дежурного по Камчатскому спасательному центру утром 29 декабря.

На помощь незамедлительно выдвинулся спасательный расчёт. Спасатели помогли спустить больного пенсионера с четвёртого этажа по узким лестничным маршам и передали его сотрудникам скорой помощи. Медики доставили мужчину в лечебное учреждение, где пенсионеру была оказана квалифицированная медицинская помощь. После этого спасатели помогли доставить мужчину домой в свою квартиру.

Всего к спасательной операции привлекались 5 человек и 1 единица техники.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.

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