Срочно в номер: опасное неблагоприятное погодное явление ожидается в нескольких районах Камчатского края

29.12.2016 12:12:51 (GMT+12)

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в нескольких районах Камчатского края ожидается опасное неблагоприятное погодное явление. Циклон начнет оказывать свое влияние в ближайшие три часа 29 декабря 2016 года на северо-восток Камчатского края.



В Олюторском, Карагинском и Пенжинском районах ожидается сильный снег, сильная метель, ветер северо-восточный 25-30 м/с, порывами до 40 м/с.

Неблагоприятное явление сохранится до конца дня 29 декабря.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует:

- Ограничьте выезд за пределы населённых пунктов, в случае необходимости передвижения по трассам, будьте предельно осторожны;

- По возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте во избежание дорожно-транспортных происшествий;

- Заблаговременно разместите личный автотранспорт на специальных стоянках. Не оставляйте свои автомобили на проезжей части, в узких проездах, в пожарных проездах;

- Соблюдайте правила дорожного движения и правильно выбирайте скоростной режим при движении в сильный снег и метель;

- Автолюбители в условиях гололёда должны быть предельно внимательны. Недопустимо развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. На перекрестках и пешеходных переходах стоит быть особенно бдительными;

- В гололедицу очень важно правильно использовать педаль тормоза. Ни в коем случае нельзя безудержно давить на педаль в ожидании, что автомобиль остановится, напротив, можно окончательно потерять управление. В данном случае нужно уметь сочетать торможение двигателем и резкие прерывистые нажатия на педаль тормоза. Только в таком случае можно добиться желаемого результата – скинуть скорость, не потеряв управления. При торможении также не рекомендуется работать рулем – это правило действует и для сухого асфальта, а уж для гололедицы и тем более;

- Пешеходы будьте особенно внимательными, переходя дорогу! Ни в коем случае не нарушайте правила перехода через улицу! На льду автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Тормозной путь машины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте;

- Туристическим группам и охотникам следует принять меры предосторожности, переждите непогоду в населенных пунктах;

- При сильном ветре исключите нахождение на открытой местности, а также следует незамедлительно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Машину следует поставить в гараж, при его отсутствии – парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов);

- По возможности отключите от электросети домашнюю бытовую технику, электроприборы, которыми не пользуетесь во избежание коротких замыканий в случае скачков напряжения;

- Сохраняйте предельную осторожность, без необходимости не выходите на улицу.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефонам:

- Оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю – 8(4152) 200-112;

- Поисково-спасательный отряд Камчатского края – 8(4152) 41-03-95.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.