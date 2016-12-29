Получение документов без участия заявителя

29.12.2016 12:12:49 (GMT+12)

В настоящее время в целях повышения качества обслуживания населения при оказании государственных услуг, избавления граждан от бумажной волокиты и значительного сокращения времени оформления документов осуществляется межведомственное взаимодействие.



Чиновники не вправе требовать от граждан документы или информацию, имеющиеся в распоряжении органов власти и местного самоуправления, которые могут быть запрошены ими у другого ведомства по каналам межведомственного взаимодействия.



Приоритетной формой информационного обмена является электронный документооборот, для целей которого Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации специально создана Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) - информационный ресурс, содержащий базы данных всех подключенных к нему органов власти. Через СМЭВ возможен обмен документами в электронном виде с краевыми и местными органами власти.



При таких условиях у граждан при обращении за получением государственных услуг Росреестра имеется возможность не представлять документы, необходимые для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним или осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости, в случае изменения сведений о категории земель и виде разрешенного использования земельного участка, о назначении зданий и помещений, об адресе и другие сведения.



Документы, содержащие данные сведения будут запрошены специалистами Филиала без участия заявителей в рамках межведомственного взаимодействия. Если, к примеру, документ, подтверждающий принадлежность земельного участка к определенной категории земель, ранее органом местного самоуправления не издавался, гражданин должен будет сам обратиться в орган местного самоуправления за оформлением такого документа. Иными словами, в рамках межведомственного взаимодействия предоставляются только те документы, которые имеются в органах власти и государственных организациях, участвующих во взаимодействии.



Обмен данными между органами и организациями не увеличивает срок рассмотрения обращения, так как для него установлены строгие временные рамки: ответ на запрос должен быть предоставлен в течение пяти рабочих дней.



Теперь заявителю, обратившемуся за государственной услугой для изменения указанных выше сведений, достаточно представить в установленном порядке только паспорт и заявление, в котором необходимо указать, какие именно изменения нужно внести.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ФКП Росреестра по Камчатскому краю.